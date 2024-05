METALLICA - WARSAW TAKEOVER

"Cliff ‘Em All" - to pierwsze nagranie video Metalliki stanowi hołd dla zmarłego pierwszego basisty Cliffa Burtona. Jest to dowód uznania dla jego niesamowitego talentu i naprawdę wyjątkowej osobowości, jaką był. "Cliff ‘Em All" przedstawia nagrania z koncertów od 1983 do 1986 roku i wyróżnia go to, że jest to jedyne "oficjalne" wydanie DVD/wideo prezentujące genialną grę Burtona. Oryginalne nagranie na VHS zostało wydane w 1987 r. (DVD ukazało się w 1999 r.).