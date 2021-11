Metamorfoza Reni Jusis. Po "Zakręconej" nie ma już śladu

Gdy wokalistka związała się z Tomkiem Makowieckim i została eko mamą Teofila i Gai, na kilka lat zniknęła ze sceny muzycznej. Jednak zgodnie ze słowami jej hitu "Kiedyś cię znajdę", Jusis nie dała fanom o sobie zapomnieć. Po krótkim powrocie do elektronicznych brzmień gwiazda poszła w bardziej liryczną stronę. Widać to również po zmianie jej fryzury i ubioru. Ostatnio przypomina eteryczną Francuzkę, co świetnie oddaje klimat jej nowej płyty "Je suis Reni" z francuskimi piosenkami o miłości.