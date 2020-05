Miała tylko 30 lat. Nie żyje piosenkarka Cady Groves

Cady Groves zmarła 2 maja, o czym poinformowała jej rodzina i znajomi. 30-latka była piosenkarką pop i country, znaną ze swojego hitu "This Little Girl", który tylko w serwisie YouTube odtworzono ponad 2,4 mln razy.

W wieku 18 lat zamieszkała na jakiś czas z bratem, Caseyem. To on namówił ją, by zaczęła karierę muzyczną. Opisywała, że którejś nocy poszli świętować jej nowe plany na mieście. Zrobili sobie wspólne zdjęcie, ale nie wiedziała, że będzie ich ostatnim. Dwa dni później Casey został zamordowany. Do dziś nie wiadomo, kto za tym stoi. Chłopak miał 28 lat.