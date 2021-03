Miała tylko kilka minut. O przemówieniu Fondy mówi się najwięcej

Zobacz: "Sztuka nie powinna cię gwałcić". Borys Szyc o kontrowersyjnych scenach

- W tym roku "Nomadlan" pomógł mi pokochać nomadów, którzy są wśród nas. "Minari" otworzyło mi oczy na doświadczenia imigrantów, którzy muszą odnaleźć się w nowym życiu i kraju. "Judas and the Black Messiah," "Small Acts," "US vs. Billie Holiday," "Ma Rainey," "One Night in Miami" pogłębiły moje zrozumienie tego, co oznacza bycie czarnoskórym. "Ramy" pozwolił zrozumieć, jak to jest być Amerykanem-muzułmaninem. "I May Destroy You" nauczył mnie zupełnie nowego postrzegania przemocy seksualnej. Dokument "All In" przypomniał, jak krucha jest nasza demokracja i zainspirował do walki o nią. "Życie na naszej planecie" udowodniło, jak krucha jest nasza planeta. Historie. One naprawdę, naprawdę zmieniają ludzi - mówiła Fonda.