Michael Alig miał wyjść na prostą. Ujawniono przyczynę śmierci

Riggs przekonał Aliga, żeby poćwiartował zwłoki kolegi, zapakował w oddzielne torby i wrzucił do rzeki Hudson. Michael zgodził się na to za 10 działek heroiny. Król Club Kids pozbył się ciała, ale później otwarcie rozpowiadał znajomym, że to on i Riggs zamordowali Melendeza, który nagle zniknął bez śladu.