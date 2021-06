Michael Douglas ma z nią problem. Biorą ją za jego wnuczkę, a jest córką…

Michael Douglas, choć twierdzi, że za każdym razem jak dochodzi do takiej pomyłki, czuje się trochę zakłopotany, to do tego tematu podchodzi z dużym dystansem i poczuciem humoru. - Na pewno nie jest to jedna z moich ulubionych anegdot – żartował Douglas w wywiadzie przeprowadzonym w telewizyjnym programie "The Kelly Clarkson Show".