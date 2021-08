Michał Baryza trafił do szpitala. Konieczna jest operacja

Właśnie w trakcie treningu do show model uległ wypadkowi. Potrzebna była natychmiastowa pomoc medyczna. Michała Baryzę przewieziono do szpitala, a w poście na Instagramie model poinformował, że musi zostać poddany operacji. "Szykując się do zawodów 'Ninja Warrior Polska' wystrzeliła mi przepuklina pachwinowa. Sport, nikt tego nie chciał. Wrócę silniejszy, zawsze sobie to powtarzam" - zdradził.