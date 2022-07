Michał Baryza z "Top Model" ratuje niepełnosprawną Marikę. Mąż poderżnął jej gardło

To właśnie on jest jednym z rehabilitantów, którzy podjęli się pracy z Mariką. 33-latka jest przykuta do łóżka i wymaga całodobowej opieki po tym, jak w 2021 r. mąż poderżnął jej gardło (kobieta chciała się z nim rozstać), a później sam skoczył pod pociąg i zginął na miejscu. Kobieta została w domu z dwójką dzieci, gdzie jest cały czas rehabilitowana. Na co dzień opiekują się nią masażystka, pielęgniarka, lekarz i rehabilitanci. Ale jej sytuacja nie zawsze tak wyglądała.