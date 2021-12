Michał Cholewiński awansował w Polsacie. Poprowadzi główne wydanie "Wydarzeń"

- Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych, innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie - powiedział Cholewiński na wizji, czym zakończył swoją sześcioletnią karierę w TVP.