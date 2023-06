Michał Kempa gorzko podsumował polską politykę. Nawet jemu nie jest do śmiechu

"Jeśli się nie mylę, to w ciągu 48 h: prezydent podpisał ustawę powołującą polską komisję McCarthy'ego; pozbawiony już znaczenia, ale jednak kojarzony z opozycją dziennikarz nawoływał do wsadzenia oponentów politycznych do komór gazowych; rządząca partia wypuściła film, sugerując, że każdy jej przeciwnik jest jak nazista mordujący Żydów, a na koniec okazało się, że niby jeden z liderów innej opozycyjnej partii - ma gejowską seks taśmę. A mamy 1 czerwca. Wybory są w październiku. Drodzy politycy, dziś Wasze święto, Dzień Dziecka. Dużo zdrowia" - podsumował gorzko współgospodarz programu "Mam Talent".