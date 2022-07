Michał Milowicz uciekł sprzed ołtarza. Odwołał ślub na trzy dni przed

O spadku swojej popularności Milowicz opowiedział w "Dzień Dobry TVN": - Przez cały czas byłem na tyle aktywny, że nie odczuwałem, że spadłem gdzieś jako aktor. Dopiero w pewnym momencie się zorientowałem, bo zauważyłem, że nikt do mnie nie dzwoni z propozycjami. Jak sam coś próbowałem, to mi powiedziano: "A to ty chcesz w ogóle jeszcze grać?". Dotarło do mnie, że muszę coś z tym zrobić. Powiedzieć: "Hello, ja jestem i urodziłem się po to, żeby grać i być dla publiczności, a nie po to, żeby robić biznesy".