Michał Piróg komentuje ocenia nowych jurorów w "Tańcu z gwiazdami". "Jest nadzieja, że nie tylko wygląd się liczy"

- To, że ktoś znalazł i wykopał niesamowitego człowieka, jeżeli chodzi o taniec współczesny i go zaangażował, to dzięki Bogu jest nadzieja, że w tej telewizji jeszcze nie tylko się wygląd liczy. Trzymam kciuki, oby to była cudowna edycja, bo skład jurorów jest wspaniały - podsumował Michał Piróg.