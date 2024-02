Michał Piróg stanowczo o obecnych działaniach PiS. "Szczyt hipokryzji"

- Te cyrki będą. Teraz ta władza, która teoretycznie wygrała w większości, ale nie utworzyła rządu, będzie próbowała udowodnić, że tak naprawdę to oni są ofiarami jakiegoś spisku. Co jest niesamowite, że odwracają dokładnie to, co było narracją koalicji w momencie, kiedy oni łamali prawo. Mam nadzieję, że widzowie to widzą i słyszą. I nie dadzą się ogłupić. [...] Na razie szczyt hipokryzji. Myślałem, że dawno osiągnęli, a jak widzimy nie. To jest dopiero kolejny odcinek. Jeszcze wiele przed nami - podsumowuje Piróg.