Michał Piróg fatalnie skończył weekend. Trafił do szpitala

Lato to dla Michała Piróga czas wytężonej pracy. Trwają właśnie nagrania do kolejnej edycji programu "Top Model", dzięki czemu, jak napisał ostatnio prezenter, od 11 lat nie ma problemu z odpowiedzią na pytanie: co robić w wakacje. Niestety, miniony weekend nie zakończył się dla tancerza najlepiej. W niedzielę Michał Piróg trafił do jednego ze szpitali w Warszawie, gdzie spędził noc. Nie zdradził, z jakiego powodu lekarze zdecydowali o hospitalizacji.