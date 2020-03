Michał Sołtan z "Must be the music" dał koncert na balkonie. Umilił sąsiadom kwarantannę spowodowaną epidemią koronawirusa

Pandemia koronawirusa zmieniła nie tylko organizację wydarzeń publicznych, ale wtargnęła przede wszystkim w codzienność ludzi. Służba zdrowia robi, co może, by pomagać w leczeniu obywateli i przestrzegać ich przed ryzykownymi zachowaniami.

Artyści wychodzą na przeciw społeczeństwu i rekompensując odwołane imprezy masowe, dają koncerty we własnych domach. Ostatnio w ten sposób swoich sąsiadów zaskoczył Michał Sołtan, znany z programu "Must Be The Music".