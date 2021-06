Michał Sołtan zaprasza na "Spacer". Singiel, który powstał w wyjątkowych okolicznościach

Tytułowy spacer, jak opowiada Sołtan, to przechadzka z psem, która staje się inspiracją do głębszych refleksji na temat roli miłości w codziennym życiu. W tekście, który Michał Sołtan konsultował z Czapińską, słychać również bezpośrednie nawiązanie do MaloGrania – wpływu muzyki na malarstwo i odwrotnie, które są obecne w domu muzyka.