Michał Szpak chce być tatą. "Uważam, że to jest nasza powinność"

,Michał Szpak był gościem podcastu Żurnalisty. W wywiadzie wielokrotnie wracał temat rodziny, która jak podsumował Michał Szpak: "udała mu się bardzo". 32-letni wokalista podkreślał, że wychował się w kochającym domu i dostał od rodziców to, co najważniejsze: bezwarunkową miłość i akceptację. To zbudowało w nim silne poczucie własnej wartości, dzięki któremu nic nie było w stanie go złamać.