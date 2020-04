Michał Szpak zaczął karierę w wieku 13 lat. Do sieci trafiło archiwalne nagranie

Szpak już od najmłodszych lat rozwijał swoje zdolności muzyczne, co zostało udokumentowane na pewnym nagraniu z 2004 r., które właśnie ujrzało światło dzienne. Piosenkarz, gdy był uczniem pierwszej klasy gimnazjum, brał udział w eliminacjach do 2. edycji Gim Hitu, konkurs muzyczny, organizowany przez Gimnazjum nr 2 w Jaśle. 13-letni wówczas wokalista zaśpiewał przebój T.Love "Chłopaki nie płaczą". Niestety nie udało mu się dostać do finału, ale zdążył pokazać przed kamerami swoje umiejętności szerszemu gronu odbiorców.