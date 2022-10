Michał Wiśniewski czeka na szóste dziecko. Jakie nada mu imię?

Na początku października obecna małżonka gwiazdora poinformowała, że ponownie jest z nim w ciąży. Pola Wiśniewska zamieściła na Instagramie wymowne zdjęcie testu ciążowego z komentarzem: "Ops we did it again". Informacja o rodzeństwie dla niespełna dwuletniego Falco Amadeusa była ponoć najpiękniejszym prezentem, jaki Michał Wiśniewski otrzymał z okazji swoich 50. urodzin. Teraz przed wokalistą kolejne zdanie: wybór wyjątkowego imienia dla kolejnej pociechy.