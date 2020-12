Michał Wiśniewski dziękuje ciotce. Pomogła mu w trudnych czasach

Młody Wiśniewski tułał się po domach dziecka albo pomieszkiwał u kolejnych członków swojej rodziny. Kilkukrotnie przygarniała go ciocia Marysia. Ale Wiśniewski wolał wyjechać do Niemiec, gdzie mieszkała jego druga ciotka: - Ciocia Marysia już wtedy była na emeryturze i nie bardzo było ją stać na utrzymanie nastolatka. Po półrocznym pobycie w Łodzi byłem tak zdesperowany, że zrobiłbym wszystko, by wrócić do Niemiec – wspominał w jednym z wywiadów Wiśniewski.