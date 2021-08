Michał Wiśniewski martwi się o syna. "Chyba mam prawo czuć się zaniepokojony?"

"Zapytałem nawet Xaviera, czy chce, abym go publikował, bo to będzie trudny post. Zgodził się, więc to robię" - zaczął swój instagramowy post Michał Wiśniewski, który zaznaczył, że zawsze stara się wspierać swoje dzieci. Nie ukrywa jednak, że martwi go depresyjny wydźwięk twórczości syna widoczny zwłaszcza w warstwie lirycznej.