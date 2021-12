Michał Wiśniewski pożegnał Tadeusza Rossa. Wzruszające słowa muzyka

Tadeusz Ross to postać, której przedstawiać nie trzeba. To nie tylko aktor, ale także satyryk, piosenkarz, autor tekstów, a swego czasu także polityk i pisarz. Choć w czasie swojej długiej kariery pojawił się w różnych filmach (m.in. "Kanale" Andrzeja Wajdy), to dla wielu na zawsze pozostanie kultowym Zulu Gulą. Uroczym przybyszem z nieistniejącego kraju, który próbował zrozumieć absurdy polskich realiów początków lat 90.