Michał Wiśniewski skomentował obecną sytuację artystów. "Co się uciesze, to nie odwlecze"

"Nie panikujmy! Wszystko się odrobinę przesunie. Oczywiście, nie potrwa to dwa tygodnie, tylko myślę, że ze trzy miesiące, ale na to, że będziemy mogli powrócić do normalnego życia, to i tak niedługo. Są osoby w gorszej sytuacji" - rezolutnie przyznał Michał Wiśniewski z rozmowie z portalem plejada.pl.

W podobnym tonie wypowiada się Krzysztof Skiba, który jest wręcz zażenowany zachowaniem kolegów z branży, twierdzących, że nie będą mieli teraz za co żyć. Nie przebierał w słowach, pisząc: "Po cholerę kupowaliście drogie auta i braliście kredyty jak idioci? Wiewiórka jest mądrzejsza od was, bo wie, że trzeba sobie schować orzeszka na zimę."

"Artyści potracili pieniądze? Ja coś o tym wiem, bo sam miałem miliony, ale potraciłem wszystko. Dzisiaj uważam, że nie potrzeba nam pandemii, by być przygotowanym na takie sytuacje. Przecież w każdej chwili może nam się coś wydarzyć! My jako Ich Troje nie odwołujemy koncertów, my je przekładamy. Co się uciecze, to nie odwlecze. Nawet jak ten czas minie, to i tak będą ważniejsze rzeczy niż chodzenie na koncerty. Siedźmy w domach!" - zaapelował.