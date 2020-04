Wiśniewski wziął piąty ślub. "Jego bliscy nie są tym zaskoczeni"

Michał Wiśniewski 30 września 2019 r. rozwiódł się z kolejną, czwartą już, żoną. Dominika Tajner nie kryła żalu decyzją męża, bo to on złożył pozew rozwodowy. Wszystko udało się jednak skończyć bez publicznego prania brudów na sali sądowej i para rozeszła się w pokojowej atmosferze.

Lider Ich Troje czterokrotnie składał przysięgę , "że nie opuści aż do śmierci". Za każdym razem kres małżeństwa przychodził po kilku latach. Tym razem jest jednak pewny, że piąte ślubowanie miłości i wierności okaże się tym ostatnim. Jego wybranką została 36-letnia Paulina, która do tej pory z show-biznesem nie miała nic wspólnego.

- On lubi mieć u boku żonę. To, że po raz kolejny się ożeni, było dla wszystkich jasne i jego bliscy nie są tym zaskoczeni. Bo Michał jak kocha, to chce, by wszystko odbywało się tradycyjnie. Uwielbia mieć rodzinę - powiedział "Faktowi" znajomy Wiśniewskiego.