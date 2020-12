Michał Wiśniewski wciąż kontrowersyjny? "Ten mit powinien już dawno prysnąć"

Swego czasu o Michale Wiśniewskim rozpisywały się wszystkie media. Kolejne śluby, rozwody i występy, obok których nie dało się przejść obojętnie. A dziś? - Jeżeli komuś się wydawało, że Michał Wiśniewski był swego czasu kontrowersyjny, to myślę, że ten mit powinien już dawno prysnąć. Młodzież dzisiaj ma swoich idoli. (...) Czasy się zmieniają i ciężko powiedzieć, czy obwieszona Maryla Rodowicz w piosence "Kolorowe jarmarki" była kontrowersyjna. Na swoje czasy tak. Dzisiaj to jest coś innego. Postawienie sobie włosów do góry jak w najnowszym klipie Quebonafide, z jakąś fajną furą, z jakimiś fajnymi dziewczynami, to jest jego siła wyrazu. Trzeba to uszanować - powiedział lider Ich Troje w programie Newsroom WP.

