Michał Wiśniewski wspomina pierwszy pocałunek z żoną: "Przypominam sobie namiętność"

Michał Wiśniewski już pięć razy stawał na ślubnym kobiercu. Choć cztery związki skończyły się rozwodem, lider Ich Troje jest przekonany, że tym razem będzie to miłość aż do grobowej deski. Jego, jak zapewnia, ostatnią wybranką została 36-letnia Pola, która do tej pory z show-biznesem nie miała nic wspólnego. Para poznała się na popularnym portalu randkowym, Tinderze. Pola jest mamą czwórki dzieci, co oznacza, że świeżo upieczeni małżonkowie wychowują wspólnie aż ośmioro pociech (Wiśniewski jest ojcem Xaviera, Fabienne, Etiennette i Vivienne).