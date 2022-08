Michał Wiśniewski wystąpił z córką Etiennette. Popłynęły łzy

Michał Wiśniewski ma pięcioro dzieci z trzech różnych związków. Twierdzi, że te pociechy to jego "największe przeboje". Eti jest owocem miłości do Anny Świątczak, na co dzień wokalistki Ich troje. Nastolatka odziedziczyła po rodzicach zdolności wokalne i coraz lepiej radzi sobie na scenie. Podczas jubileuszowej trasy zespołu rodziców regularnie śpiewa razem z nimi. Ozdobą każdego koncertu jest muzyczny dialog Michała i Eti, w którym ojciec dzieli się z córką swoim gorzkim doświadczeniem życiowym i udziela jej kilku rad. Podczas ostatniego występu w Mrągowie Wiśniewski tak bardzo wczuł się w piosenkę, że aż się rozpłakał.