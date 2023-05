Dał synowi żeńskie imię. Może mieć problem w urzędzie

- Noël to po francusku "Boże Narodzenie". Kropki nad "ë" oznaczają, że wymawia się dwie sylaby - wyjaśnił językoznawca dr Artur Czesak w rozmowie z Plotkiem. - Jest to dość częste francuskie nazwisko, ale bywało pseudonimem artystycznym. Życzenia imieninowe będzie można mu składać wraz z bożonarodzeniowymi 25 grudnia - dodał językoznawca, który uważa, że o ile "Noël" może nie sprawiać problemu w Urzędzie Stanu Cywilnego, to "Cloé" w odniesieniu do chłopca już tak.