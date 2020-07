Michał Wójcik walczy o zdrowie ukochanej Jani. Wciąż potrzebne są pieniądze

Michał Wójcik jest niewątpliwie gwiazdą kabaretu Ani Mru Mru. Choć komik w swoich skeczach rozbawia widzów do łez, w życiu prywatnym nie jest mu jednak do śmiechu. Od kilku lat prowadzi wojnę z byłą żoną Agnieszką Kałużą. Choć para nigdy nie doczekała się dzieci, w 2015 r. sąd nakazał gwiazdorowi płacenie wysokich alimentów na rzecz kobiety. Ostatnio znów zrobiło się o nim głośno. Tym razem za sprawą rozpaczliwego apelu, który wystosował do swoich fanów.