Michał Żebrowski cieszy się tacierzyństwem. "Córeczka tatusia"

W wywiadzie dla Vivy Ola Żebrowska stwierdziła, że każdy z trzech synów jest oryginalną mieszanką genetyczną, ale jakimś cudem wszyscy są podobni do taty. Jak będzie z córką? Internauci nie mają wątpliwości: "To jest to 'tatine' spojrzenie", "Córunia tatusia", "Od razu widzę sceny z serialu, jak obok Matyldy pojawia się jakiś chłopak, a Falko próbuje go spławić" - to nawiązanie do postaci doktora Falkowicza, w którego Michał Żebrowski wciela się w "Na dobre i złe".