Michał Żebrowski jak Mel Gibson

Aleksandra i Michał Żebrowscy doczekali się trzeciego syna. Para ma już dwóch synów: 10-letniego Franciszka i 7-letniego Henryka. 6 sierpnia rodzina, jak poinformował dumny tata, powiększyła się o Feliksa. Co jakiś czas szczęśliwy ojciec publikuje zdjęcia z maluchem.

Fani zaczęli żartobliwie komentować, nawiązując do ról, w które wcielał się Żebrowski: "Wiedźmiński miecz stalowy", "Panie Doktorze Falkowicz proszę zrobić porządek że sobą bo czas wracać do Leśnej Góry... Pacjentów Pan wystraszy...".

Z kolei inni zaczęli doszukiwać się podobieństwa do św. Mikołaja i do Mela Gibsona z filmu "Cast Away".