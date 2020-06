Michał Żebrowski skończył 48 lat. Wygląda jak święty Mikołaj

Żebrowski zarzucił bowiem na siebie koc w kolorowe pasy i zacytował fragment piosenki Czesława Niemena . Idealny komentarz do bieżącej sytuacji związanej z ruchem LGBT, słowami prezydenta i niektórych polityków PiS-u.

"Lecz ludzi dobrej woli jest więcej" – napisał Żebrowski, dodając ikonkę tęczy. To oczywiście fragment piosenki Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Artysta śpiewał w niej: " Przyszedł już czas, Najwyższy czas, Nienawiść zniszczyć w sobie".

Przypomnijmy, że przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi Żebrowski gorąco namawiał, by wszyscy poszli do urn. A później pokazał światu pośladki i napisał: "No i d…".