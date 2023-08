Michalina Robakiewicz po kostki w morzu. Szybko uciekła na brzeg

- Produkcji "Klanu" przeszkadzało, że chcę odejść do "Na Wspólnej". Padła propozycja, że jeżeli chcę, to mogę tam grać w peruce i okularach [...]. W "Klanie" padła też teza, że niby moja rola Sandry w "Na Wspólnej" jest identyczna jak Kamilki w "Klanie", a to są przecież dwa inne światy. W ramach "groźby" wysłano moją bohaterkę do Niemiec, a po pół roku dostałam wiadomość, że zagra mnie inna aktorka - wspominała w wywiadzie dla marekos96.blogspot.com.