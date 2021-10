Michałowi Wiśniewskiemu aż brakuje słów. "To naprawdę chwyta za serce"

Michał Wiśniewski w rozmowie z Faktem oświadczył, że nie przyznaje się do winy: - dochodzenie trwa, jestem osobą podejrzaną, nie - oskarżoną (...). Traktuję to bardzo poważnie, wiadomo, nie jest to miłe, ale nie czuję się winny, nie takie sprawy przechodziłem, więc i przez tę muszę przejść - podkreślił.