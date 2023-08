Mieczysław Hryniewicz ma dwoje dzieci. Nie wie, co dzieje się z synem

- Tak to jest, że jak się jest małym, to ojciec jest najmądrzejszy. Potem przychodzi moment, kiedy wydaje się nam, że nic nie wie. A na końcu mówimy: "Co bym dał, żeby móc zapytać teraz ojca. On na pewno wiedziałby, co robić". Żałuję, że nie posłuchałem jednej (jego rady - red.). Kiedy powiedziałem mu, że chcę się żenić, prosił, żebym odłożył te plany jeszcze o rok - wspominał w Onecie.