Kulisy pracy z Bożeną Dykiel. Wyliczył, czego nienawidzi Dykiel

- Bożenka Dykiel to fantastyczna kobieta. Ona jest taka wybitna, że niektóre sceny z nią z "Na Wspólnej" mogłyby być spokojnie użyte w filmie, aby służyć jako przykład dla studentów w szkole filmowej - takimi słowami Mieczysław Hryniewicz opisał Bożenę Dykiel z okazji 18. rocznicy słynnego polskiego serialu.

"Na Wspólnej" to popularny polski serial, który emitowany jest od 27 stycznia 2003 r. Produkcja zyskała sporą popularność i zaskarbiła sobie sympatię widzów. Przez 18 lat wyemitowano ponad 3 tys. odcinków.

Mieczysław Hryniewicz opowiada o współpracy z Bożeną Dykiel

Aktor przytoczył również zabawną historię, która miała miejsce z udziałem Bożeny Dykiel. - Pamiętam taki wątek, w którym grana przez Bożenkę Maria Zięba miała udar. To było bardzo wstrząsające i przejmujące. Co ciekawe, nawet ludzie z branży pomyśleli, że Bożena jest naprawdę chora. Ona mówiła wtedy w specyficzny osób, jak osoba sparaliżowana po udarze. Do tego jej bohaterka jąkała się, a później długo miała problem z ręką i połową ciała - opowiada Mieczysław Hryniewicz.