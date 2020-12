Mieszkają blisko siebie. Grochola od 9 miesięcy nie widziała wnuka

Pandemia i związane z nią obostrzenia dają się wszystkim mocno we znaki. Dotkliwa jest już sama izolacja, zwłaszcza dla osób z reguły rodzinnych i towarzyskich. Do takich niewątpliwie zalicza się Katarzyna Grochola. Popularna pisarka wyjawiła w rozmowie z "Super Expressem", że stosuje się do wszelkich rządowych zaleceń. Nie jest to jednak dla niej komfortowa sytuacja, gdyż jej rodzina mocno przeżyła ją na własnej skórze.