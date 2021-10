Mikołaj Roznerski bez koszulki. Rozbroił fanów tym, do kogo się porównał

Mikołaj Roznerski doskonale zdaje sobie sprawę, z tego, że od lat towarzyszy mu wizerunek ekranowego przystojniaka. Zresztą sam nieraz z tego korzysta. W końcu to do niego należało wiele komedii romantycznych w ostatnim czasie. Aktor nie może też narzekać na nudę - nie brakuje mu propozycji angaży do kolejnych spektakli teatralnych.