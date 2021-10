To straszne, do czego się posunął. Jest oświadczenie Madeńskiej

"Oreo jest tylko i wyłącznie moim psem, kupiłam ją w marcu, moje nazwisko widnieje na książeczce zdrowia oraz na jej dokumentach, to wszystko może zaświadczyć hodowla. Mikołaj, aby zrealizować swój plan, był gotów posunąć się nawet do tego, że sfałszował dokumenty u hodowcy, bez mojej wiedzy, używając pretekstu, że Oreo będzie psem wystawowym" - czytam dalej we wpisie tancerki.