Mikołaj z rozrzewnieniem wspomina "Love Island": Emocje na twarzy widać zawsze

Mikołaj i Sylwia, choć byli jedną z najbardziej nieoczekiwanych, to również lubianych przez telewidzów par. I choć początkowo nic na to nie wskazywało, uczestnicy zapałali do siebie gorącym uczuciem. Mikołaj wspomina ten moment.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mikołaj wspomina udział w programie. (Instagram.com)

Relacja Sylwii i Mikołaja była jedną z tych najbardziej nieoczekiwanych w "Love Island. Wyspa miłości". Jej rozkwit przypadł na moment, gdy Madeńska była w trudnej sytuacji. Z jednej strony chciała, by jej znajomość z Barkiem zmieniła się w coś więcej. Z drugiej zaś nie mogła pogodzić się z upokorzeniem, które zaserwował jej chłopak. To właśnie wtedy, zaskakując nie tylko Bartka i pozostałych uczestników, ale też siebie, podczas parowania wybrała Mikołaja. Było to duża niespodzianka, lecz ostatecznie wybór okazał się słuszny.

Mikołaj z rozrzewnieniem wspomina czas, w którym dostrzegł w Sylwii kogoś więcej niż tylko koleżankę z telewizyjnego show. "Jeśli kiedyś będziecie tak się patrzeć na kogoś lub na coś, to znaczy, że Wam się naprawdę podoba". Opis ten idealnie wręcz idealne pasuje do zdjęcia, które pojawiło się na jego instagramowym profilu. Kadr z momentu, w którym Jędruszczak przypatruje się tańczącej podczas wyborów miss willi Sylwii wywołał niemałe poruszenie. "Najlepszy moment z całego programu" - napisała fanka.