Mila Jovovich poparła Strajk Kobiet w Polsce

O Strajku Kobiet, który trwa od kilkunastu dni, mówiły już Miley Cyrus, Dua Lipa i zagraniczne media. Do gwiazd wspierających protesty w Polsce dołączyła Mila Jovovich, która w obszernym poście opisała, co myśli o sytuacji w naszym kraju.

Jako argument przeciwko stanowisku osób pro-life podała słowa zakonnicy. "Właściwie myślę, że w wielu przypadkach twoja moralność jest mocno wybrakowana, skoro zależy ci na samym urodzeniu dziecka, a nie wyżywieniu go, wykształceniu, czy tym by miało dom. Dlaczego tak uważam? Ponieważ nie chcesz, aby szły na to pieniądze z podatków. To nie jest ochrona życia – to tylko ochrona narodzin. Potrzebujemy dużo rozmów o tym, które wytłumaczą, czym jest moralność w obronie życia" - zacytowała aktorka.