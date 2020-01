Miliony wydane na sylwestra. "Nie żałowali pieniędzy"

Powiedzcie Sylwester 2019 mnóstwo kasy są powaleni w organizację tej imprezy Jednak z Według nad Wartą Impreza super Poszła do tego c na noc Generalnie uważacie że powinniśmy pompować miliony w organizację tego typu impreza Wszystko Potrzebne Tego typu Żeby ludzie Jeszcze parę razy do roku My jechaliśmy z dziewczyną pociągiem marzeń Z gwiazdami Też było fajnie potem wyszliśmy oscypek Śpiewali grali górale Bardzo Bardzo bogata oprawa Dobre klimaty bardzo świetna zabawa Nie powinniśmy inwestować tak duże pieniądze w organizację tego typu imprez Tak oczywiście boisz się państwo i wyspa Raz w roku można sobie na takie szaleństwo pozwolić nie ma co się oglądać na konsekwentnie nie ma co się oglądać inwestować Płacić Mamy dużo pieniędzy w razie możemy Do dzieła przyznać że w tym roku bo mi z Zakopanego którego bardzo pozdrawiamy nie żałował pieniędzy I widać po zerwanym publiczności po tych wszystkich ludziach że są bardzo zadowoleni Raz w roku możemy sobie pozwolić na takie płytki Bo pan chyba żartuję z kilka razy by się przydało do jeden raz jest troszeczkę za Ale generalnie faktycznie 1 lat wystarczy ze względu na zwierzęta na zwierzątka które Tutaj nas otaczają a które to jednak trzeba