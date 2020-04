Milla Jovovich zaczynała jako 12-latka. Jej córka robi to samo

Ever Gabo Anderson to najstarsza córka Milli Jovovich i jej męża Paula W.S. Andersona. 12-latka trafiła na okładkę magazynu "Flaunt", w którym udzieliła także niezwykle dojrzałego, jak na swój wiek, wywiadu. Dziewczynka opowiadała o rozpoczynającej się karierze i świadomości, że wielu ludzi będzie w niej widzieć jedynie córkę filmowych sław. I że zamierza z tym walczyć.

- Lubię to uczucie, gdy staję się kimś innym – mówiła początkująca aktorka, która ekranowy debiut zaliczyła w wieku 9 lat. W filmie swoich rodziców – "Resident Evil: Ostatni rozdział".

- Dorastanie na planach filmowych moich rodziców i oglądanie, jak powstają filmy, zawsze mnie ekscytowało. To, że pracują w świecie wyobraźni, zawsze było dla mnie super. Teraz moim wyzwaniem jest to, żebym się wykazała – dodała rezolutna 12-latka.

Dziewczynka zdaje sobie sprawę, że będzie musiała się mocno natrudzić, by ludzie nie widzieli w niej tylko córki słynnej aktorki i reżysera. – Chcę ciężko pracować i kroczyć własną ścieżką. Żeby ludzie widzieli, że na to zapracowałam, że nie miałam wszystkiego podanego na tacy – dodała Ever, która posługuje się trzema językami (angielski, francuski, rosyjski).