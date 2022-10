Miłość już nie w Zakopanem, a w Ziemi Świętej. Cichopek i Kurzajewski osiągnęli szczyt hipokryzji [OPINIA]

I choć Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mogą się zarzekać, że pracują w rozrywce i nie legitymizują swoją pracą narracji "Wiadomości" czy TVP Info, to jednak obecnie są najbardziej rozpoznawalnymi twarzami publicznej stacji, której wykładnia dobitnie kłóci się z ich życiem prywatnym. W końcu TVP promuje też idee wiary, wierności i uczciwości. Jeśli ludzie TVP roszczą sobie prawa do zaglądania innym do łóżek, a teraz przyklaskują romansowi ich kolegów z pracy, to nie można nazwać tego inaczej jak szczytem hipokryzji.