Miłość Pawła i Marty z "Rolnika" kwitnie. Wchodzą na nowy etap związku

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to jedyna para z ostatniego sezonu programu "Rolnik szuka żony", którą udało się wyswatać w show. I chociaż kandydatka nie była początkowo pewna zamiarów rolnika, ten szybko pokazał, że mu na niej bardzo zależy. Żeby lepiej poznać wybrankę, błyskawicznie odesłał do domu pozostałe kandydatki. Para oczywiście zyskała na popularności. O tym, co się u nich dzieje, oboje regularnie informują w mediach społecznościowych. A od zakończenia programu wydarzyło się sporo. Ani Marta, ani Paweł nie kryli, że chcą zamieszkać razem. Zakochani nie tylko zaczęli dzielić codzienność i spędzać razem święta czy rodzinne uroczystości, zdążyli nawet wrócić do telewizji i wystąpić w tanecznym formacie "Dance Dance Dance". Paradoksalnie, to właśnie udział w kolejnym telewizyjnym show pozwolił im znaleźć swoje miejsce na ziemi. Dzięki programowi… kupili mieszkanie w niewielkim miasteczku w rodzinnych stronach Pawła. Co prawda wcześniej mówili o domu, ale nowe lokum i tak jest niemałych rozmiarów. - Na razie kupiliśmy duże, ponad 120-metrowe mieszkanie, bo szybciej pójdzie remont, niż stawianie nowego domu – wyjawiła Marta w ostatnim wywiadzie. Wyznała też, że myślą wspólnie o rozkręceniu biznesu agroturystycznego. Brzmi naprawdę ambitnie. Kto wie, może kolejnym poważnym krokiem w przypadku pary będzie ślub?