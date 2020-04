Minister Kultury o pomocy dla artystów. Wymienia działania tarczy

panie premierze jednym z tych restrykcji są między innymi zamknięte teatry niemożności organizowania imprez koncertów to jest zrozumiałe ale co takiego Ministerstwo Kultury będzie mogą zaproponować żeby te teatry zwłaszcza mniejsze na przykład niepaństwowe nie wypadały żeby dyrektorzy dyrektorzy teatrów nie musieli załogi zwalniać nie tylko aktorów ale też całą obsługę techniczną która też po prostu z czegoś musi żyć myśmy od początku pewne propozycje zgłaszali od samego początku kryzysu mówiliśmy w którym kierunku ta pomoc będzie szła jak jest w tej chwili już jest uruchomiony program Kultura w sieci kultura w internecie chcemy żeby najważniejsze działania artysty przenosiły się do internetu do sieci Tam gdzie jest to bezpieczne i uzyskiwały wsparcie państwa ten program jest w tej chwili już uruchomiony można uczestniczyć pobierać formularze składać swoje propozycje i to dotyczy wszystkich także grup teatralnych środowiska teatralnego zwiększyliśmy pulę na zapomogi socjalne dla artystów już ponad 100 takich zapomóg wczoraj zostało rozdysponowany ich i ja dzisiaj po że komisja która zajmuje się tymi sprawami będzie działała cały czas to znaczy nie będą obrady kilka raz na tydzień tak jak to rano nawet ale będzie to ciągła działalność ponieważ mam już w tej chwili 1000 wniosków o tego rodzaju wsparcie oprócz tego artyści samozatrucie artyści pracujący na poparcie umowy cywilnoprawne mogą korzystać z rozwiązań tarczy antykryzysowych tam jest rozwiązanie które polega na wsparciu w wysokości 5% płacy minimalnej a przedsiębiorcy działający na polu kultury a więc tak że ci prowadzący teatry mogą uzyskiwać dopłat przedsiębiorca także organizacje poza bo ja także jako przewodniczący komitetu do spraw pożytku publicznego No postarałem się czy za dbałem czy też moi pracownicy razem ze mną zadbali o to żebym pozarządowe także w tarczy były uwzględnione i te rozwiązania są w dotychczasowej tarczycy a w tym tygodniu teraz w zasadzie dzisiaj przecież pracujemy już w rządzie przyjęli i w sejmie będzie druga część tarczy antykryzysowej która też będzie obejmował organizacje pozarządowe na przykład stowarzyszenia przez są takie stowarzyszenie Czy Fundacja które prowadzą teatr Więc te wszystkie przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe które zajmują się kulturą będą mogły korzystać z tych naszych regulacji ogólnych i to przykład dopłata do wynagrodzenia do wynagrodzeń pracowników to są przy mniejszych przedsiębiorstwach zwolnienia zus-owskie to są oczywiście przekładanie w Shell minów na później zobowiązań i to są tam także i to dla branży Kultury wywalczyliśmy podobnie jak dla branży hotelarskiej czy transportowy czyli tych najbardziej branż gospodarki może będziesz sektor kreatywny w pewnych swoich wymiarach jest najbardziej wrażliwy jeżeli chodzi o uderzenie tego nasze kryzysu wywalczyliśmy możliwość odkładania zobowiązań w postaci voucherów Czyli krótko mówiąc utrzymania płynności danej danego podmiotu gospodarczego w tym sensie że nie musi w tej chwili zobowiązań spłacać tylko zamieniać na vouchery które będą realizowane w przyszłości To także Zapewnia kontakt z klientami