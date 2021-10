Misha Kostrzewski był zakochany po uszy, a ona złamała mu serce. Czuł się podle

Jakiś czas temu Misha Kostrzewski postanowił rozpocząć karierę w polskim show biznesie. Brat Małgorzaty Rozenek-Majdan przez 30 lat żył we Francji, jednak postanowił wrócić do Polski po rozstaniu z żoną. Pracę w telewizji rozpoczął od roli jurora w programie TVP "You Can Dance - Nowa Generacja".