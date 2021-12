Misia Furtak o "najlepszych cytatach z pierwszej damy". 30 sekund ciszy

Zamiast tekstu piosenki, cytatów - 30 sekund ciszy. Tak wygląda "Agata" z najnowszej płyty Misi Furtak, którą trudno nazwać piosenką. To 30 sekund ciszy ma być nawiązaniem do zachowania Agaty Dudy, która słynie już z tego, że nie wypowiada się na palące Polaków tematy. - Mi się wydawało, że reakcja nie sięgnie dalej niż memy. Nie sądziłam, że to trafi do serwisów plotkarskich. Pierwsza dama generuje tak mało "kontentu", że internet, jak widać, chętnie z tego korzysta - komentuje Furtak. Jak reagują uczestnicy koncertów, gdy nagle rozlega się cisza?