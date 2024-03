Misiek Koterski i Marcela Leszczak planują drugie dziecko? Rozwiali wątpliwości

Związek Marceli Leszczak i Michała Koterskiego jeszcze do niedawna można było zaliczyć do tych burzliwych. Celebrytka i aktor kilkakrotnie rozchodzili się i schodzili, a kolejne zawirowania w ich relacji były szeroko komentowane w mediach. Para po raz pierwszy zaręczyła się po zaledwie 23 dniach znajomości, a niedługo później ogłosiła, że spodziewa się dziecka. W 2021 w związku pary pojawił się kryzys, który ostatecznie doprowadził do kolejnego już rozstania ( o pierwszym plotkowano kilka lat wcześniej). Ostatecznie Marcela i Misiek postanowili jednak dać sobie kolejną szansę.