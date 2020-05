Pokazał się z tatą. Trudno powstrzymać łzy wzruszenia

Misiek Koterski ma wyjątkową więź ze swoim tatą. Marek Koterski jest cenionym reżyserem filmowym. Misiek poszedł zatem w ślady ojca, stając się jednym z najbardziej popularnych aktorów w Polsce. Teraz panowie mają prawdziwe powody do radości.

- No i jest. Gran Press Photo, III nagroda w kategorii portret dla Mateusza Skwarczka z sesji dla magazynu "Logo" na dzień ojca. Co prawda całe życie byliśmy drudzy, nawet jak pierwsi, to i tak czuliśmy się jak drudzy. Ale tym razem trzeci. "Tatol i syn" - czytamy w opisie pod zdjęciem.